Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, spune ca in opinia sa, e nevoie de un candidat comun al PNL și al Alianței USR-PLUS pentru Primaria Capitalei și amintește de alegerile locale din 2016, caștigate de PSD la București. Declarația vine dupa ce președintele Klaus Iohannis a spus ca PNL ar trebui sa mearga…

- Presedintele PLUS a indemnat fortele politice din opozitie la dialog in vederea desemnarii unui candidat unic, pentru a putea face fata fortei PSD, dand ca exemplu scrutinul din 2016. "Cred ca toata lumea, si presedintele Iohannis, care a sugerat PNL-ului sa aiba un candidat, si PNL-ul si…

- Partidul lui Dacian Cioloș incearca sa blocheze candidatura lui Nicușor Dan in competiția interna din Alianța USR-PLUS, unde fostul președinte al USR se lupta cu candiatul PLUS, Vlad Voiculescu pentru candidatura la Primaria Capitalei. PLUS a cerut Autoritații Electorale Permanente o interpretare…

- Senatorul USR Cristian Ghica a reacționat dur dupa ce Dacian Cioloș s-a aratat nemulțumit ca partenerii de alianța au decis sa susțina candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, scrie G4Media.ro. "Cu ce drept se baga Dacian Cioloș in deciziile USR?! (…) Ceea ce spune Dacian Cioloș este absolut…

- ​USR-PLUS se afla probabil la cel mai greu moment de la constituirea alianței. Și asta pentru ca cele doua partide au propriii candidați pentru Primaria Capitalei. USR vrea sa-l susțina pe Nicușor Dan, fondatorul partidului, care în prezent este candidat independent, iar PLUS are foarte multe…

- Eugen Tomac a anunțat ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS, în timp ce liberalii nu și-au anunțat poziția, deși au obținut cel mai mare numar de voturi la ultimul…

- ”Nu vrem sa mai facem greseala pe care a facut-o opozitia in 2016, sa aiba mai multi candidati si sa piarda. Vom face tot ce tine de noi sa avem un candidat comun”, a afimat Ciolos dupa Conventia Nationala a PLUS, potrivit News.ro. El este convins ca Vlad Voiculescu este cel mai bun candidat,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi convins ca cel mai bun candidat e Vlad Voiculescu, dar a precizat ca va fi parcurs…