Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, PNL și UDMR urmeaza sa se întâlneasca fața în fața cu USR pentru prima oara de la ruperea Coaliției și dupa retragerea susținerii politice pentru Guvernul Cîțu. PNL, UDMR și minoritațile onoreaza invitația lui Dacian Cioloș, desemnat de Klaus Iohannis candidat la funcția…

- Dacian Cioloș, desemnat de președintele Klaus Iohannis drept candidat la funcția de premier, are nevoie de 234 de voturi în Parlament peentru a-și trece guvernul. USR are doar 80 de parlamentari, iar atât PNL și UDMR, cât și PSD și AUR au anunțat, în primele ore de la anunțul…

- Curtea Constituționala a stabilit joi ca judecata conflictului constituțional dintre Parlament și Guvern pe tema moțiunii de cenzura sa se desfașoare pe data de 28 septembrie. Astfel, amânarea unei decizii a judecatorilor CCR blocheaza dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR.…

- Curtea Constituționala a stabilit joi ca judecata conflictului constituțional dintre Parlament și Guvern pe tema moțiunii de cenzura sa se desfașoare pe data de 28 septembrie. Astfel, amanarea unei decizii a judecatorilor CCR blocheaza dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Cu sprijinul…

- USR PLUS dorește garanții pentu a a se reintoarce la guvernare. Mai ales ca Dacian Cioloș și Dan Barna susțin, in continuare, ca aceasta coaliție USR-PLUS-PNL-UDMR ar trebui sa ramana. Cei doi atrag atenția insa ca pentru ramanerea coaliției trebuie continuate reformele.In plus, Liderii USR-PLUS ar…

- USR PLUS dorește garanții pentu a a se reintoarce la guvernare. Mai ales ca Dacian Cioloș și Dan Barna susțin, in continuare, ca aceasta coaliție USR-PLUS-PNL-UDMR ar trebui sa ramana. Cei doi atrag atenția insa ca pentru ramanerea coaliției trebuie continuate reformele.In plus, Liderii USR-PLUS ar…

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu, care a avut loc, luni, la Palatul Cotroceni, s-a incheiat dupa aproape o ora de discutii. Potrivit unor surse politice, președintele Iohannis i-a spus premierului Florin Cițu ca il susține in formula guvernamentala actuala. Totodata,…