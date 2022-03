Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, in numele delegatiei USR, solicita cresterea pachetului de ajutor financiar pentru Republica Moldova si interconectarea la Reteaua Europeana a Operatorilor de Sisteme de Transport.

- Romania ii va acorda Republicii Moldova un nou ajutor financiar RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - România îi va acorda Republicii Moldova un nou ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100.000.000 de euro. Un acord în acest sens va fi semnat la sfârsitul…

- Partidul „Șor” propune alocarea de catre Guvern a unui ajutor unic in valoare de 10 mii de lei, pentru a-i ajuta pe oameni sa depașeasca mai ușor criza economica care a lovit Republica Moldova. Declarația a fost facuta de Ilan Șor, intr-o adresare video publicata pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui,…

- Ikea a anuntat ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9% in medie, din cauza problemelor de transport si a celor din lanturile de aprovizionare, se arata intr-un comunicat al Ingka Group, care detine 90% din magazinele de mobila Ikea, transmit AFP si Reuters,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a acordat, vineri, ca urmare a deciziei ministrului Bogdan Aurescu, o noua contributie voluntara pentru sprijinirea societatii civile si a presei independente din Belarus, in valoare de 100.000 euro, respectiv o noua contributie voluntara pentru Platforma Internationala…

- Fondul Monetar Internațional a aprobat noul program de ajutor pentru Republica Moldova, in valoare de 590,6 milioane de dolari. Banii urmeaza sa ajunga in țara in urmatoarele 40 de luni. Consiliul Executiv al FMI a aprobat astfel cererile Moldovei pentru un program de reforma economica in cadrul Mecanismului…

- Unda verde pentru creșterea pensiilor și alocațiilor pentru copii Foto: Arhiva. Actele normative pentru creșterea pensiilor și alocațiilor pentru copii de la începutul anului viitor au intrat în circuitul de avizare, dupa ce au fost semnate ieri de ministrul muncii, Marius Budai. Ar urma…

- Compania romaneasca de Transport al Energiei Electrice SA „Transelectrica” intenționeaza sa-și deschida in Republica Moldova o reprezentanța. Acest lucru a fost anunțat de catre ambasadorul țarii noastre in Romania, Victor Chirila, noteaza Noi.md cu referire la realitatea.md. Potrivit ambasadorului,…