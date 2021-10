Dacian Cioloș acuza PNL ca a platit din bani publici in ultimele zile o campanie publicitara online indreptata impotriva foștilor miniștri Ioana Mihaila și Vlad Voiculescu. ”I-am costat mulți bani pe cei de la PNL. Dupa ce au produs flyere mincinoase și le-au imparțit prin țara in campania electorala, acum au platit o intreaga campanie online prin care incearca sa arunce vina pandemiei pe Ioana Mihaila și pe Vlad Voiculescu. Este pur și simplu de neințeles ce dorește in realitate acest partid care, pe de-o parte, ne trimite mesaje de impacare, in timp ce in public continua cu dezinformari de cea…