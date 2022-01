Presedintele USR Dacian Ciolos a declarat marti la Profit TV ca USR are probleme interne pe care trebuie sa le rezolve, menționand printre acestea ”fracturile” care persista dupa fuziunea dintre USR și PLUS. ”Exista o majoritate in Biroul National, care este alta decat a presedintelui”, a mai spuns Ciolos, aratand ca ”exista dispute si in unele filiale”, potrivit News.ro. El s-a referit la faptul ca majoritatea din Biroul Național – organismul colectiv de conducere – este controlata de foștii membrii USR in detrimentul celor din PLUS. ”USR nu este un partid de presedinte, avem opinii diferite,…