Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dacian Cioloș, acuza dublul mesaj al PNL, care trimite mesaje de impacare, in vreme ce au fost produse flyere pe bani publice prin care se incearca a se arunca vina pandemiei pe Ioana Mihaila și Vlad Voiculescu. „I-am costat mulți bani pe cei de la PNL. Dupa ce au produs…

- Dacian Ciolos a postat in aceasta seara un mesaj pe retelele de socializare in care acuza PNL ca a platit campanii mincinoase pentru a arunca vina pandemiei pe fostii ministri Ioana Mihaila si pe Vlad Voiculescu.

- Dacian Cioloș acuza PNL ca „a platit o intreaga campanie online prin care incearca sa arunce vina pandemiei pe Ioana Mihaila și pe Vlad Voiculescu”. Președintele USR ii acuza pe liberali și de dublul limbaj in raport cu USR: „sa te contrazici de la o zi la alta și sa ajungi sa faci campanii otravite…

- Dupa ce guvernul Cioloș a picat testul votului in Parlament, președintele USR a transmis pe Facebook ca „daca cineva iși inchipuie ca noi ne vom așeza la masa cu Florin Cițu in timp ce el face campanii mincinoase online sau pentru ca repeta la infinit sa mergem la PSD și AUR, fie nu știe ce vorbește,…

- Dacian Cioloș a refuzat sa poarte masca, marți seara, in Parlament, dupa ce miniștrii sai nu au primit avizul comisiilor de specialitate, cu excepția lui Catalin Drula. Cioloș a fost intrebat daca USR are vreo responsabilitate fața de catastrofa sanitara in care se afla Romania, dupa ce partidul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu le-a cerut, marți, intr-o postare pe Facebook, lui Dacian Cioloș și USR, retragerea de urgența a Ioanei Mihaila de pe lista de miniștri propuși, inaintea audierii acesteia in comisii. “NU poți propune la Sanatate aceeași persoana care, din iulie pana in septembrie, a…

- Deputatul PSD Remus Mihalcea, membru in Comisia pentru sanatate si familie din Camera Deputaților, a scris pe Facebook ca foștii miniștri USR-PLUS de la Sanatate sunt vinovați pentru actuala criza sanitara prin care trece țara și pentru numarul mare de morți pe care Romania il raporteaza zilnic:…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, propune Congresului lista ”Uniti, reusim” pe care se regasesc presedintele Senatului, Anca Dragu, fostii ministri Ciprian Teleman, Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila, dar si mai multi europarlamentari, deputati si alesi locali, potrivit news.ro. Dacian Ciolos…