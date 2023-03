Ciolacu: Vom merge separat la alegeri Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca actuala coalitie de guvernare poate continua si dupa anul 2024. Oficialul susține ca a inteles mesajul partenerilor de guvernare cu privire la un eventual tandem pentru urmatoarele alegeri, in care, sustine el, se va merge separat. „Am inteles mesajul lor. Am inteles si sondajele din ultimul timp care au iesit in spatiul public, comandate de PNL, care nu sunt tocmai prietenoase. Eu cred ca am dat un mesaj foarte clar: aceasta coalitie poate continua si dupa anul 2024. Ca si om politic, eu nu exclud nicio varianta atata timp cat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

