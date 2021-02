Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca social-democratii vor depune la Parlament, in actuala sesiune parlamentara, o motiune de cenzura pentru a rasturna actualul Guvern, informeaza Agerpres . Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, precizeaza ca cei care sunt acum la Palatul Victoria „nu se…

- PSD nu exclude varianta unei moțiuni de cenzura pana in luna august, dar mai intai incearca sa creioneze o majoritate, declara președintele formațiunii Marcel Ciolacu. Ciolacu a spus la RFI ca nu vrea ca moțiunea sa fie depusa doar de dragul de a bifa politic acest instrument. Dan Barna,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni, la Palatul Parlamentului, ca social-democratii vor depune, saptamana viitoare, o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, Vlad...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca social-democratii vor depune, saptamana viitoare, o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, potrivit Agerpres.

- Deputatii PSD s-au prezentat in Parlament cu pancarte in prima zi a sesiunii parlamentare din acest an in semn de protest la adresa ministrului Sanatatii. Social-democratii cer demisia lui Vlad Voiculescu, iar Marcel Ciolacu a anuntat ca partidul sau va depune o motiune de cenzura impotriva ministrului…

- Partidul Social Democrat intentioneaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, odata cu reluarea activitatii parlamentare si sa ii cheme la audieri pe responsabilii campaniei de vaccinare anti-COVID, a anuntat liderul acestei...

- Marcel Ciolacu i-a pus gand rau lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, pe care il ia la ținta cu o prima moțiune simpla ce urmeaza a fi introdusa in Parlament la inceperea activitații parlamentare, pe 1 februarie. Ciolacu a precizat, marți seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca…

- Presedintele ales, Maia Sandu, a anuntat ca deputatii Partidului Actiune si Solidaritate vor inainta o motiune de cenzura impotriva Guvernului, daca premierul Ion Chicu nu-si va da demisia.