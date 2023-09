Stiri pe aceeasi tema

- ”Impreuna ne-am asumat si stabilitatea Romaniei, ne vom asuma in Parlament si acest pachet de reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar, de combatere a evaziunii si in primul si primul rand de scoatere a cat mai multor exceptii. Va veni un timp, anul viitor, cand va trebui sa ne asumam, impreuna…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca in prezent Romania are un „sistem de exceptii fiscale aberante”, subliniind ca anul viitor țara noastra va trebui sa isi asume „o adevarata reforma fiscala”.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri, in timpul unui discurs ținut la sediul BNR, ca iși va asuma raspunderea pe reforma fiscala deoarece Romania „are nevoie de un sistem echitabil”.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, ca va veni un timp, anul viitor, cand va trebui sa ne asumam o adevarata reforma fiscala, ca un stat stabil, care trebuie sa intre intr-o logica fiscala normala.

- „Este evident ca toata administrația fiscala seamana cu o uriașa strecuratoare. Imi asum raspunderea pentru noua reforma fiscala.Trebuie sa introducem un sistem fiscal bazat pe eficacitate”, a declarat Marcel Ciolacu.

