- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca nu sunt o prioritate pentru Guvern copiii, avand in vedere ca „premierul care nu are bani nici pentru alocatii, nici pentru tablete, nici pentru masti gratuite pentru copii”, insa gaseste bani ca sa racoleze parlamentari la motiunea de cenzura. El a adaugat…

- Copiii nu au fost niciodata o prioritate pentru Cabinetul Orban, iar inceperea scolii in conditii de siguranta nu este importanta pentru Guvern, afirma luni liderul PSD, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor. "Copiii nu au fost niciodata o prioritate pentru Guvernul Orban! Premierul, care…

- Fostul ministru al Educatiei afirma ca "nici Președintele si nici guvernul PNL nu sunt in stare, nici acum, cu doar o luna inainte de primul clopotel, sa le spuna concret parintilor cum vor invata copiii lor in acest nou an scolar". "Puterea liberala inca nu are solutii clare pentru inceperea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca „amanarea relaxarii din 1 iulie este un eșec al guvernarii PNL in gestionarea pandemiei”, el precizand ca mai mulți liberali nu au respectat regulile...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca banii pentru dublarea alocatiilor pot veni din impozitarea pensiilor speciale, iar daca Guvernul Orban va emite o ordonanta de urgenta in acest sens, PSD nu o va ataca la Curtea Constitutionala, transmite Agerpres. „Daca nu…

