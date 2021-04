Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca social-democratii vor sesiza Curtea Constitutionala cu privire la modul in care presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a supus la vot in Biroul permanent data la care urmeaza sa se dezbata motiunea simpla in domeniul sanatatii. "Astazi au incalcat iarasi regulamentul Camerei (reprezentantii coalitiei de guvernare - n.r.). Domnul Orban spune ca Dragnea era un dictator, ce facea in Parlament. In sase zile motiunea simpla (privind Sanatatea - n.r.) trebuie votata, scrie in Regulament. A pus-o la vot peste noua zile, ca sunt sase zile calendaristice.…