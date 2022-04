Ciolacu spune că este posibil ca România să doneze Ucrainei MiG-urile 21 Marcel Ciolacu spune ca Romania ar putea dona Ucrainei avioanele de lupta MiG 21 LanceR, aflate in dotarea aviației militare romane. Intrebat joi seara, la Romania TV, daca țara noastra ar putea trimite Ucrainei avioanele de producție ruseasca MiG-21, președintele PSD a spus ca acest lucru „este posibil, in functie de evolutia lucrurilor din Ucraina”. In acest moment, aceste aeronave sunt consemnate la sol dupa mai multe incidente tehnice, inclusiv prabușirea unui aparat de zbor, in Dobrogea, la inceputul lunii martie. „Haideti sa fim corecti, avem o frontiera de 650 de kilometri cu Ucraina. Nimeni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

