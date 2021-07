Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu ii reproșeaza premierului Florin Cițu ca a ratat campania de vaccinare din cauza proastei comunicari și a faptului ca nu s-a concentrat și pe zonele rurale, ci doar pe orașe. Marcel Ciolacu il ataca pe Florin Cițu spunand ca este mai preocupat de congresul partidului…

- Partidul Social Democrat ii solicita premierului Florin Citu sa faca „un pas in spate” si sa-si delege atributiile, conform legislatiei in vigoare, in perioada campaniei electorale pentru sefia PNL, scrie Agerpres . „Delegarea atributiilor de premier catre un alt membru al Guvernului, de regula catre…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, exclude posibilitatea unui guvern format de PSD alaturi de PNL, precum si ideea ca PSD sa sustina un guvern minoritar al liberalilor. "Daca dumneavoastra credeti ca eu, Marcel Ciolacu, o sa le cer colegilor mei sa intram intr-o asemenea aventura cu astfel de oameni,…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a atras atentia, joi, in cadrul dezbaterii asupra initiativei legislative privind sustinerea tinerelor familii, asupra faptului ca „pentru prima oara numarul de copii nascuti in strainatate a depasit numarul de copii nascuti in Romania si ca in anul 2019-2020 a fost cel…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este exclus ca social-democratii sa guverneze alaturi de PNL, in cazul in care se rupe actuala coalitie, potrivit Agerpres. Reactia acestuia vine in contextul unei declaratii a lui Vasile Dincu, presedintele CN al PSD, care a afirmat ca nu exclude o guvernare…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a reacționat pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența, care a primit numeroase critici la Bruxelles. Acesta a afirmat, joi seara, ca PNRR a fost „pulverizat” de Comisia Europeana. „Cred ca le-a sarit pixul din mana la Comisie cand au citit aceste gogomanii!…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca nu are nicio comunicare cu presedintele Klaus Iohannis. „Sa iasa public sa-si ceara scuze nu mie, nu parlamentarilor, ci oamenilor care au votat cu PSD”, a declarat liderul social-democraților marți seara, la Romania TV.Marcel Ciolacu a precizat ca nu il iarta…

- Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument democratic si constitutional", aratand ca este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand se vorbeste de caderea unui guvern la cateva luni dupa alegeri."Cred ca PSD in aceasta…