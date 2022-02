Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat la achitarea fostului șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, intr-un dosar in care era acuzat de trafic de influența. Ciolacu spune ca „Justiția a facut dreptate” și ca Zgonea este „un om bun, un social-democrat adevarat, care nu a meritat toate aceste…

- Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost achitat, vineri, in dosarul in care era acuzat de trafic de influența - acuzația DNA era ca a intervenit pentru numirea fiicei unui consilier județean in Buzau intr-o funcție publica importanta. Initial, instanta de fond - Tribunalul Bucuresti…

