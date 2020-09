Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca social-democratii raman consecventi, iar marti vor vota in Parlament cresterea pensiilor conform legii. "Ramanem consecventi! Maine (marti-n.r.) vom vota in Parlament cresterea pensiilor conform legii! Iohannis si Orban au umilit destul persoanele in varsta! I-ati fugarit cu politia si i-ati amendat in starea de urgenta! I-ati tinut la cozi in fata spitalelor, fara acces la tratament! I-ati tinut fara medicamente esentiale, asa cum este Euthyrox, iar acum va plangeti ca se imbolnavesc! Nu le-ati dat nicio masca din cele promise, dar ii amendati…