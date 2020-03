Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Asociația Romanilor din Italia, atac EXTREM de DUR la adresa Guvernului: Apel la președintele Iohannis Asociația Romanilor din Italia, atac EXTREM de DUR la adresa Guvernului: Apel la președintele Iohannis Asociația Romanilor din Italia ataca extrem de dur Guvernul Romaniei pentru ca au…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anuntat la Antena 3 ca este posibil ca partidul sa atace la CCR desemnarea lui Florin Citu ca premier, de catre presedintele Klaus Iohannis, pe modelul sesizarii facute anterior in cazul desemnarii lui Ludovic Orban, a doua oara, dupa demiterea prin motiune…

- Curtea Constituționala va discuta, pe 24 februarie, sesizarea conflictului intre președintele Klaus Iohannis și Parlament privind desemnarea pentru a doua oara a lui Ludovic Orban in funcția de premier, au declarat surse ale instituției. Marcel Ciolacu, despre planul PSD: "Suntem pregatiti…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va depune luni sesizarea catre Curtea Constitutionala cu privire la desemnarea, pentru a doua oara, a lui Ludovic Orban in functia de premier de catre presedintele Klaus Iohannis.

- "Am luat act si de solicitarea presedintelui Romaniei si am aprobat sesiune extraordinara comuna in perioada 27-31 si am facut calendarul urmator: pana pe data de 27 se vor depune amendamentele pe legea de azi, cu care a venit Guvernul prin asumare, respectiv de schimbare a alegerilor locale in doua…

- Conducerea interimara a PSD va discuta despre moțiunea de cenzura intr-o ședința BPN programata pentru luni, la ora 09.00, la sediul central al partidului, spun surse din partid. PSD vrea ca o noua majoritate parlamentara sa demita Guvernul Orban, sa impiedice alegerea primarilor in doua tururi și…

- ”Am mai luat o decizie, sa trimitem o scrisoare din partea PSD atat președintei Comisiei Europene, cat și grupului social-democrat din Parlamentul European și la președintele Parlamentului European și la toți europarlamentarii. Acest abuz de a schimba legile electorale in pofida unei decizii a Curții…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a precizat luni ca Guvernul va fi dat in judecata in cazul desfiintarii Fondului de Dezvoltare si Investitii. Intrebat daca PSD va da in judecata Guvernul sau daca va sprijini primarii in acest sens, in cazul desfiintarii Fondului de Dezvoltare…