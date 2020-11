Ciolacu: Pieţele trebuie lăsate deschise Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca pietele trebuie lasate deschise. "Pietele trebuie lasate deschise! Este lipsita de orice logica obligarea romanilor sa se inghesuie in supermarketuri, in spatii inchise, unde posibilitatea infectarii este mult mai mare, pentru ca tu, Guvernul Orban, inchizi pietele si targurile... care se afla in aer liber. La fel de ilogic este sa-ti obligi proprii cetateni sa cumpere produse de import si nu pe cele proaspete, facute aici, in Romania. In loc sa sustina produsele autohtone si producatorii romani, Orban face tot posibilul sa-i ingroape de tot",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

