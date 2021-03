Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta Sectie speciala nu trebuie desfiintata. Cu alte cuvinte, vom vota impotriva desfiintarii Sectiei speciale. Mai mult, vom face toate demersurile necesare de a ataca la Curtea Constitutionala in cazul in care proiectul de lege de desfiintare a Sectiei speciale va trece prin Parlament", a declarat…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legii privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, anunta hotnews.ro . „Este o promisiune a coalitiei de guvernare si o recomandare pentru respectarea MCV”, a precizat premierul Florin Cițu.Ministrul Justiției, Stelian Ion, a acuzat o…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legii privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. „Este o promisiune a coalitiei de guvernare si o recomandare pentru respectarea MCV”, a precizat premierul Florin Cițu. Fosta patroana de magazin in Lehliu Gara, numita manager de spital…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis joi, 11 februarie, cu majoritate de voturi, sa avizeze negativ proiectul de lege al Ministerului Justitiei cu privire la desfiintare Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Potrivit unor surse din CSM, au fost 11 voturi pentru…

- Intrebat daca este oportuna implicarea serviciilor in dosarele penale, Stelian Ion a raspuns: "Rolul serviciilor de informatii este unul aparte si serviciile de informatii nu fac anchete penale, nu desfasoara anchete penale. In anumite situatii, in care din cauza unui mandat de siguranta nationala se…

- Proiectul de lege prin care ministrul Justitiei, Stelian Ion, vrea sa desfiinteze SIIJ intareste controlul procurorilor asupra magistratilor, scrie jurnalista Sorina Matei intr-un exclusiv pentru Mediafax. Ministrul Justitiei, Stelian Ion (USR), a trimis in ultima zi a anului 2020, pe 31 decembrie…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii un proiect de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), in vederea obtinerii unui aviz din partea acestei institutii. "Inca de la preluarea…