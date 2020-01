Parlamentarii social-democrati care nu vor vota motiunea de cenzura sau care vor lipsi nemotivat de la sedinta plenului reunit vor fi suspendati din PSD pana dupa alegerile generale, neavand astfel posibilitatea de a figura pe listele electorale, a anuntat vineri liderul partidului, Marcel Ciolacu. "Am luat o decizie, alaturi de colegii mei: in cazul in care un parlamentar al PSD nu voteaza motiunea sau lipseste nemotivat de la ziua in care va fi votul pe motiune, o perioada, respectiv pana dupa alegerile generale, va fi suspendat din PSD, cu alte cuvinte nu va participa pe listele PSD la viitoarele…