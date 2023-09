Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei a avut astazi discuții consultative cu reprezentanții mai multor ONG-uri, in contextul noile masuri fiscal-bugetare. Ciolacu le-a promis organizațiilor nonguvernamentale ca vor fi evitate situațiile in care activitatea societații civile va fi afectata.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, despre pachetul de masuri fiscale, ca nu poate lasa o tara sa se duca in prapastie, pentru ca trebuie sa fim predictibili. El a precizat ca vorbim de niste masuri fiscale, nu despre o reforma fiscala, care in opinia sa trebuie data cu un an inainte sa fie…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca „nicio țara normala la cap nu poate continua așa”, cu excepții fiscale care sa ingroape țara. „Avem cele mai mici venituri la construcția PIB-ului din UE și cea mai mare evaziune”, a punctat Ciolacu.„500 de modificari la…

- Premierul Romaniei a anunțat o serie de masuri fiscale pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Primul minister vizat e cel al muncii. „Sunt ferm convins ca domnul ministru va va raspunde. Sunt masuri cu efect imediat. Ne luam termen pana la finalul anului. Nimeni nu ia masuri pompieristice.…

- Antreprenorii romani se arata tot mai nemulțumiți de anunțurile legate de creșterea de taxe și impozite. „In mai 2023, premierul Ciolacu a promis in fața a peste 300 de antreprenori romani, reuniți in cadrul Summitului anual al Romanian Business Leaders ca anul acesta nu se va atinge de taxe. Ni s-au…

- Guvernul vrea sa adopte saptamana viitoare o prima ordonanța de urgența care va reorganiza sistemul bugetar prin desființarea a 200.000 de posturi unele bugetate, altele nu, dar și prin comasarea unor instituții publice cu atribuții similare, au declarat joi surse guvernamentale. Masuri precum eliminarea…

- Premierul Romaniei a prezidat luni, 24 iulie, Comitetul Național pentru aderarea Romaniei la OCDE, care reunește reprezentanții ministerelor și principalelor instituții publice implicate in proces.

- Premierul Romaniei a subliniat ca partidele Puterii vor incerca sa „scoata” cat mai multe din excepțiile fiscale, dat fiind ca e asumat acest lucru prin PNRR, dar nu vor creșt și nu vor aparea noi impozite.