- Liderul PSD, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur, in Parlament, la adresa actualei guvernari pe care o acuza ca are un buget fara perspectiva. El a lansat si un apel pentru a se face plata salariilor restante ale minerilor care au anuntat ca vor intra in greva foamei. "Ați vorbit vreo 10 minute cred…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca premierul a imprumutat 600.000 de euro in cele 10 minute in care a vorbit in cadrul dezbaterii "Ora prim-ministrului". "Domnule premier, ati vorbit vreo 10 minute. In tot acest timp ati imprumutat Romania cu 600.000…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni ca timp de un an premierul Florin Citu a indepartat Romania din Uniunea Europeana cu fiecare actiune pe care a facut-o. "Am vazut reactia premierului Citu la amendamentele prezentate de PSD. Domnule Citu, timp de un an, cu fiecare…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 13 ianuarie 2021, condusa de premierul Florin Cițu. S-a stabilit un nou ”record”, o ședința in care aproape ca nu s-a adoptat nimic. Fara buget, deși promitea, cand era ministru al Finanțelor, ca…

- 76 de milioane de lei din bugetul de stat a cheltuit guvernul Orban pentru campania de informare anti-Covid, potrivit unui raspuns pentru G4Media.ro . Campionul absolut al banilor incasați de la guvern e trustul media fondat de Dan Voiculescu, cu 14,7 milioane de lei pentru Antena 1, Antena 3 și Radio…

- Președintele Klaus Iohannis are acum o ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de coronavirus, alaturi de premierul Florin Cațu, de șeful DSU Raed Arafat și de trei miniștri, a informat Administrația Prezidențiala.La ședința de la Palatul Cotroceni participa președintele Klaus Iohannis, prim-ministrul…

- Cei mai mari producatori de gaze naturale din Uniunea Europeana, Olanda și Romania, au gandiri diferite in ceea ce privește obiectivul de atingere a neutralitații climatice pana in anul 2050, in contractul Pactului Ecologic European, și ținta de reducere a emisiilor de dioxid de carbon de 60% pana in…

- Marcel Ciolacu a declarat ca „adevaratul virus in Romania se numeste neglijenta, incompetenta, pe scurt PNL, iar singurul vaccin anti-Orban este votul”. Liderul PSD a adaugat ca Executivul liberal trebuie oprit prin vot, la alegerile parlamentare din 6 decembrie.