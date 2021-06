PNRR este foarte departe de a fi aprobat de Comisia Europeana in perioada urmatoare. Lucru confirmat inca o data astazi, in discutia avuta cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie. Nu e nimic “wow”! Nu e nimic “fantastic”! Este doar un alt esec al actualei guvernari”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Marcel Ciolacu.Acesta sustine ca Guvernul Citu trebuie demis.La sfarșitul lunii mai, Florin Cițu a folosit termenul "WOW" pentru a descrie estimarile optimiste ale FMI legate de performanțele economiei romanești in 2021. PSD a depus motiune de cenzura impotriva Guvernului Florin…