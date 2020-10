Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca a discutat la sediul partidului cu primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre formarea unei majoritati in Consiliul local, precizand ca Piedone nu va intra in PSD. "Am discutat despre majoritate", a afirmat Ciolacu, la finalul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va merge singur la alegerile parlamentare, cu sigla formațiunii, dupa exemplul Gabrielei Firea de la Primaria Capitalei. „La alegerile generale, deoarece a fost un termen prevazut de lege, acel termen a fost expirat, vom merge singuri la alegerile generale.…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD a decis marti sa faca un ultimul apel catre organele abilitate sa se autosesize in cazul inregistrarii prezentate in spatiul public a discutiei lui Nicusor Dan cu Cristian Zarescu, consilierul primarului Sectorului 4. Liderul social-democratilor a adaugat ca este evident…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat, dupa ce euro a atins azi un maxim istoric in raport cu leul. Liderul social democrat estimeaza ca liberalii vor trece lamajorari de taxe. „E clar, avem revenire economica: numai ca e in dublu V, de la Werner Iohannis! Euro a doborat azi un nou record istoric,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, crede ca Robert Negoița a acționat pripit când a anunțat ca nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale, dar este înca membru PSD și ca înca discuta cu el despre o candidatura. Ciolacu a spus ca spera ca Robert Negoița sa…