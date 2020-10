Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, al-a dat jos pe Marian Oprisan din fruntea organizatiei Vrancea, pe care o conduce de 20 de ani, sustin surse politice pentru Adevarul. Ciolacu ar vrea sa-l instaleze la sefia filialei pe Cristi Misaila, primarul orasului Focsani, care l-a invins la alegeri pe ministrul…

