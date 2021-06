Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca joi va fi depusa sesizare la Curtea Constitutionala in privinta modului in care a avut loc procedura de revocare a Avocatului Poporului.



"Astazi vor depune sesizare la Curtea Constitutionala (in privinta modului in care a avut loc procedura de revocare a Avocatului Poporului - n.r.). Ati vazut cu totii cum s-au desfasurat lucrurile, pur si simplu ca pe timpul lui Stalin. Nici nu au lasat Avocatul Poporului, pe doamna Renate Weber, sa explice sau sa raspunda la acuzatiile aduse de catre actualii guvernanti. Vreau sa reamintesc oamenilor…