- PSD Timiș și-a ales noul președinte, astazi, in cadrul unei conferințe extraordinare care a avut loc la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. La fel cum era de așteptat, pentru funcția de lider al organizației județene s-a inscris un singur candidat, și anume președintele interimar Alfred Simonis.…

- Doi tineri din Timișoara, care incercau sa vanda „la negru” o bicicleta, intr-o piața din Timișoara, au fost depistați de polițiștii locali. Chestionați de oamenii legii, cei doi au rescunoscut ca au furat bicicleta. Tinerii – unul minor, in varsta de 16 ani, iar celalalt in varsta de 19 ani – au fost…

- O vanzatoare din Timișoara a tras o spaima cumplita duminica seara, cand in magazinul de pe strada Mureș unde lucra, a intrat un individ care a amenințat-o cu un briceag. Omul a furat dintr-un sertar o mie de lei și s-a facut nevazut. The post Prinși dupa ce au furat din magazine appeared first on Renasterea…

- Daca pentru cei mai mulți dintre timișoreni Targul de Craciun din centrul orașului este prilej de bucurie și de a descoperi cadouri pentru cei dragi... The post Grinch de Timișoara: prins la furat in Targul de Craciun appeared first on Renasterea banateana .

- Percheziții de amploare luni dimineața la sediul PSD Arad! DNA percheziționeaza sediul PSD Arad, a declarat deputatul PSD de Arad Florin Tripa pentru pressalert.ro. Deputatul s-a dus insoțit de avocatul sau la sediul DNA Timișoara, susținand ca a fost chemat pentru audieri și nu știe despre ce este…

- FOTO – Arhiva Barbatul de 36 de ani din comuna Telciu, judetul Bistrita Nasaud, identificat si cercetat de politistii din cadrul TF Dej Calatori sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, a fost retinut pentru 24 de ore. La expirarea perioadei de retinere, barbatul va fi prezentat in fata…

- Medicul din Timișoara care și-a batut copilul pana l-a bagat in spital a fost reținut. Barbatul nu este la primul incident de acest gen. In urma cu doi ani a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ca a batut-o pe mama copilului, de care intre timp a divorțat.

- Prins la furat, un tanar in varsta de 22 de ani platește cu libertatea. Barbatul a fost arestat preventiv și va petrece cel puțin 30 de zile dupa gratii, din cauza faptei pe care a comis-o, fiind prins in flagrant de polițiști, noaptea trecuta. Barbatul in varsta de 22 de ani a patruns intr-un magazin…