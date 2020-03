Ciolacu îl critică dur pe Florin Cîţu: "Dacă ești incompetent, du-te acasă!" "Avem de-a face cu o propunere care, din punctul meu de vedere, neserioasa, in persoana domnului Cițu. Domnul Cițu nu se ridica la nivelul de a fi o propunere serioasa de prim-ministru al Romaniei. Din 25 de ordonanțe am ințeles ca s-a uitat cea cu doua miliarde de euro. S-au intors la evazioniști doua miliarde de euro din cauza unei neglijențe de servici a domnului Cițu. Daca ar putea sa dea niște explicații cu aceste lucru... Doua miliarde de euro... Este o lege (pentru pensii - n.red.) in Parlament și a avut in momentul acela o motivare economica. E simplu jocul. Domnul Cițu ne explica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

