- Prezent la Bistrițeanul Live, președintele Asociației Cinegetice Someșul-Rodna, Dragoș Harjoaba a precizat ca in Bistrița-Nasaud se intalnește o situație unica la nivel de Europa, in județul nostru intalnindu-se toamna una dintre cele mai mari comasari de urși din Europa. Dragoș Harjoaba, vanator și…

- Ministerul condus de Catalin Predoiu considera ca acest lucru trebuie facut doar cand va fi „securizat sprijinul tuturor Statelor membre UE”, ca sa nu mai existe o situație precum cea din decembrie 2022, cand Austria a votat impotriva Romaniei.„Toate institutiile cu atributii in domeniu desfasoara intens…

- Romania și Bulgaria vor face o a doua incercare de a intra in Schengen, la exact un an dupa ce au fost refuzate de Austria și Olanda pentru a adera. Votul este așteptat in luna decembrie, iar Bulgaria și Romania depun in prezent toate eforturile pentru a fi acceptate, a asigurat premierul Nikolai Denkov…

- Romania pierde minim 2% din PIB prin neaderarea la Spațiul Schengen, a spus, luni seara, premierul Marcel Ciolacu. Acesta avertizeaza Austria și pe cancelarul Karl Nehammer ca daca va fi folosit dreptul de veto nejustificat in decembrie Romania va da in j

- Cu puțin timp inainte ca Romania sa nu mai apara in primele 1.000 de universitați din lume ale prestigiosului clasament Shanghai, premierul Marcel Ciolacu anunța demararea celei mai mari investiții in modernizarea infrastructurii educaționale din țara noastra. Peste un miliard de euro se vor aloca prin…

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma joi ca premierul Marcel Ciolacu "a dat liber sa nu se mai respecte prevederile legii responsabilitatii fiscal-bugetare privind salariile de stat", printr-o ordonanța adoptata saptamana trecuta de Guvern, conform Agerpres."Continua cresterile de cheltuieli la…

- „Am subliniat insa foarte clar ca masurile pe care le adoptam la nivel national, precum si cele la nivel european, vor avea in vedere in egala masura nevoia sprijinirii Ucrainei, dar si asteptarile si preocuparile legitime ale producatorilor si fermierilor romani”, a declarat Marcel Ciolacu, in declaratia…