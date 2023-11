”M-am bucurat sa discut azi cu conducerea UiPath, liderul mondial in automatizarea software si o companie creata in Romania, despre solutiile necesare pentru a digitaliza sistemele informatice ale statului. Am avut un dialog extrem de deschis si de pozitiv cu Daniel Dines si echipa sa, convenind sa lucram in continuare impreuna. Vrem sa invatam din experienta si modelele de lucru ale UiPath cu sectorul public din tari avansate tehnologic precum Singapore sau Statele Unite. Le-am spus ca nu vrem sa inventam roata, ci sa preluam un model international de succes in privinta digitalizarii infrastructurii…