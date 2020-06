Stiri pe aceeasi tema

- O așezare, cu un trecut atestat inca din eneolitic, de pe vremea culturii Cucuteni, concureaza cu succes la titlul de ”cea mai uitata localitate din județ” in privința infrastructurii rutiere. Conform hartilor rutiere, pe aici trece drumul județean 159, aflat, teoretic, sub directa ingrijire și administrare…

- Potrivit surselor Antenei 3, lui Marcel Ciolacu , liderul intermiar al social-democraților, i s-ar fi cerut sa se retraga. In ultimele saptamani a mocnit o tensiune in randul social-democraților, acesta fiind chiar motivul adunarii. Antena 3 a precizat ca liderii din regiunea Moldovei sunt nemulțumiți…

- Deces 992 Barbat, 77 ani, județ Suceava. Data confirmare: 04.05.2020. Data deces: 11.05.2020. Comorbiditați: HTA. Deces 993 Femeie, 80 ani, județ Suceava. Beneficiar Centru social Data confirmare: 30.04.2020. Data deces: 11.05.2020 Comorbiditați: Insuficiența cardiaca congestiva, HTA, diabet zaharat,…

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta in valoare totala de 470.800 lei pentru 146 de familii si persoane singure aflate in situatii critice, potrivit Agerpres. Decizia a fost luata in baza anchetelor sociale efectuate de agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, informeaza…

