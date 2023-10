Stiri pe aceeasi tema

- „In primul rand, dupa ce isi termina statul roman restanta de a digitaliza ANAF. Pe urma vor exista discutii in cadrul reformei fiscale daca va fi facuta o revenire la adevarata taxa unica care sa fie unica, de aceasta data, fara exceptii, sau se va merge catre o impozitare progresiva. Nu va ascund…

- Premierul anunța ca in aceasta saptamana va lua o decizie cu privire la pensiile speciale dupa mai multe discuții cu membri ai Comisiei Europene pe acesta tema și ca urmare a recomandarilor facute de aceștia. „In fiecare zi exista conferințe cu Comisia Europeana, cu tehnicul Comisiei (referitor…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca reprezentantii Comisiei Europene au transmis un punct de vedere cu privire la pensiile speciale și urmeaza ca Ministerul Justitiei sa inainteze modificarile, in concordanta cu decizia Curtii Constitutionale. Depunerea urmatoarei cereri de plata din PNRR fara inchiderea jalonului…

- Pana la 1 noiembrie, trebuie adoptat noul proiect de lege al pensiilor speciale, inclusiv cu eventuala decizie a CCR, a reiterat premierul Ciolacu, la Digi24.ro. In caz contrar vom pierde 1,4 miliarde de euro din PNRR. Trebuie parcurs circuitul parlamentar pentru noul proiect de lege, insa pana la…

- Premierul Romaniei a precizat ca un ultim draft referitor la pensiile speciale a fost trimis de catre ministerul Justiției catre Comisie in urma cu 48 de ore. Ciolacu susține ca Guvernul așteapta raspunsul pentru a putea face amendamentele și trece proiectul prin Parlament.

- Romania trebuie sa faca reforma pensiilor speciale, prevazuta in PNRR, fara de care nu putem primi banii din tranșa 3. Premierul și-a luat angajamentul ca țara noastra va depune in timp util cererea de plata sau chiar mai devreme. „Cu cat depunem mai repede, cu atat se ia in analiza cererea de plata…

- De ce nu putem scapa de pensiile speciale ale magistraților/ Interese la cel mai inalt nivel și defecte tehniceDin decizia Curții Constituționale in cazul Legii taierii pensiilor speciale se poate ințelege ca aceasta lege a fost defecta din naștere, dar și ca judecatorii constituționali aveau propriile…