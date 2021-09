Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat cum se va pozitiona partidul sau, daca presedintele Iohannis va propune refacerea USL, Marcel Ciolacu a raspuns: "Nu merge! Cum ma vedeti pe mine sa stau cu Citu la masa? Au luat o hotarare, PNL, ca nu se aliaza cu PSD. Pai, te-a intrebat cineva? Ti-am zis eu ca ma aliez cu tine? Ce alianta,…

- Dan Barna crede ca moțiunea de cenzura nu va ajunge la vot."Aici vorbim de PNL, de perspectiva unei coaliții care sa funcționeze cu un nou premier, sau vorbim de un guvern minoritar Cițu-Ciolacu, cu susținerea PSD in Parlament, ceea ce este o opțiune posibila. Din ultimele manifestari ale domnului Cițu,…

- Politic Cine se bucura și cine se teme de partidul lui Dragnea in Teleorman septembrie 9, 2021 11:00 In ultimele zile, au aparut tot mai multe semnale ca zvonurile legate de reintrarea lui Liviu Dragnea in viața politica se vor concretiza. Dupa ce Marcel Ciolacu a fost printre primii care a anunțat…

- Dupa ce alianța USR PLUS a anunțat depunerea moțiunii de cenzura, liderul PSD, Marcel Ciolacu, reacționeaza spunand ca nu doar Cițu trebuie sa plece, ci și Ghinea, Barna și Nasui, pentru „activitatea dezastruoasa” din timpul guvernarii. „Cițu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece și…

- Premierul Florin Cîțu a declarat sâmbata, referitor la moțiunea de cenzura a USR PLUS, ca nu poți lasa țara fara guvern acum, completând ca alianța cu AUR este ”bizara” și ”trista”.”Nu poți lasa țara acum fara guvern. Asta arata ca ești iresponsabil…

- Mesajul a fost transmis dupa ce USR-PLUS și AUR au anunțat ca au depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Cițu.Ciolacu amintește ca o activitate ”dezastruoasa” a avut intregul Guvern, nu doar Florin Cițu, ci și Dan Barna, Csristian Ghinea și Claudiu Nasui. ”Cițu trebuie sa plece!…

- Premierull Florin Citu a anuntat vineri, dupa sedinta de Guvern, ca va informa liderii europeni in legatura cu situatia din Romania. ”O sa iau legatura cu liderii europeni in legatura cu ceea ce se intampla in Romania. Avem o alianta toxica care se prefigureaza, o alianta cu un partid extremist, un…

- Liderii PSD au discutat, luni, la ședința Consiliului Politic Național de la Neptun, despre fostul președinte al partidului, Liviu Dragnea. Potrivit unor surse participante la ședința, citate de Digi24, discuția a fost despre partidul pe care urmeaza sa și-l faca Dragnea. Discuția din ședința…