Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca a gresit atunci cand nu a respectat masurile de distantare in timp ce lua masa la Sarata Monteoru, ca a platit amenda, dar ca "a gresi este omeneste". "Eu am iesit cu familia la Sarata Monteoru sa mananc, cu fiul meu, cu nepotul, cu viitoarea nora, posibil, si cu fratele meu. Sarata Monteoru este intr-un scenariu verde si Buzaul. Am stat si pe terasa, apoi am intrat la interior, cand s-a facut frig. Au mai venit si doi colegi de-ai mei de partid, ne-am strans cu totii la masa, a fost o greseala, o recunosc, cu totii am achitat amenzile, apoi,…