​Ciolacu: Dacă coronavirusul continuă, e posibil să facem congresul online Liderii PSD se întâlnesc, marți, într-o ședința informala la Parlament. Președintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu a declarat ca în interiorul PSD se analizeaza și posibilitatea ca alegerea noii conduceri sa fie organizata online, din cauza coronavirusului.



"Vom avea o ședința informala cu liderii din teritoriu (...) Data congresului se va decide marti. Daca criza coronavirusului continua, este posibil un vot electronic&", a declarat liderul interimar al PSD.

Reamintim ca PSD a suspendat saptamâna trecuta Congresul partidului în care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

