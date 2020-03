Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Faptul ca mai toata lumea ar trebui sa stea pe acasa i-a pus pe treaba pe baietii destepti care vor sa scoata bani de pe oricine! Oamenii legii ne sfatuiesc sa fim atenti la tentativele de „phishing“, un englezesc importat pentru a numi, generic, inselaciunile electronice, facute prin…

- COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut marti la 39.673, de la cele 33.089 inregistrate luni, in contextul in care autoritatile efectueaza tot mai multe teste. Numarul record de morti anuntat marti de guvernul de la Madrid, 514, este in crestere cu 24% fata de…

- Sfaturi utile de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. In perioada actuala, notiunile „coronavirus” si „COVIT – 19” [1] fac parte din limbajul zilnic al fiecarui cetatean. Pentru numeroase persoane este neclar atat sensul și continutul acestor notiuni, cat și deosebirea dintre acestea. Acest articol…

- India suspenda vizele, cu exceptia celor diplomatice, oficiale si de munca, pana pe 15 aprilie, iar masura - luata pentru a incerca stoparea raspandirii Covid-19 - va intra in vigoare din 13 martie, potrivit BBC.Masura este completata de o perioada de minim 14 zile de carantina pentru toti…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus miercuri ca epidemia de Covid-19 poate fi caracterizata ca pandemie. Pana in prezent, de la descoperirea coronavirusului in Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 tari au fost infectati. Numarul deceselor…

- Romania este pe harta țarilor cu noul coronavirus confirmat. Noul virus, despre care se știu inca puține lucruri continua sa se raspandeasca si sa prinda oamenii cu garda lasata, iar in foarte multe postari on-line s-au raspandit multe știri false, fapt ce a creat panica in randul populației. Subiectul…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 în peninsula, informeaza BBC, citat de Mediafax.În ultimele 24 de ore, cazurile de infecție cu noul coronavirus au crescut cu 25% în Italia. De asemenea, multe…