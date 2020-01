Ciolacu: Cred în continuare că moţiunea de cenzură va trece Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca motiunea de cenzura care este semnata, in prezent, de parlamentari PSD si UDMR va trece. "Avem pe 28 votul pe - asa cum am promis - eliminarea pensiilor speciale, in dezbatere si pe urma vot final. Pe data de 29 primul-ministru va veni si isi va asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Avem trei zile calendaristice sa depunem motiunea. Noi textul motiunii il avem discutat. Este facut. Avem toate semnaturile necesare. In acest moment, au semnat membri ai PSD si ai UDMR", a spus Ciolacu, intr-o conferinta de presa la Timisoara.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

