Stiri pe aceeasi tema

- „Echipa Romaniei a reușit sa invinga aseara pe Arena Naționala și sa se situeze pe primul loc in grupa.Cred ca a venit momentul sa ne asumam ca și statul roman, ca și Guvernul Romaniei sa se implice direct in finanțarea Academiilor de fotbal.Daca actuala Naționala ne-a redeschis o speranța in ceea ce…

- Premierul Marcel Ciolacu, care a participat marți pe Arena Nationala la ultimul meci al echipei nationale de fotbal in campania de calificare la Euro 2024, a declarat, miercuri, ca a venit momentul ca statul roman sa se implice in finantarea academiilor de fotbal, informeaza News.ro.”Al doilea lucru…

- Dupa ce Romania a invins Elveția și s-a calificat pe primul loc in grupa la Campionatul European de Fotbal - Euro 2024, premierul Marcel Ciolacu a spus ca este momentul ca și Guvernul se implice direct in finanțarea Academiilor de fotbal.

- "A venit momentul sa ne asumam ca și stat roman, ca și guvernul Romaniei sa se implice direct in finanțarea academiilor de fotbal”, spune premierul Marcel Ciolacu, dupa ce naționala Romaniei s-a calificat la Campionatul European 2024.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Buzau, ca a venit momentul ca Guvernul sa se implice direct in finanțarea academiilor de fotbal, dupa ce naționala a incheiat neinvinsa si pe primul loc grupa de calificare la Campionatul European din 2024.„Echipa Romaniei a reusit sa invinga aseara…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) anunța ca suporterii care vor veni la partida Romania – Elveția, programata marți, 21 octombrie, pe Arena Naționala din Capitala, se vor putea distra in Arena Fanilor. Naționala de fotbal a Romaniei intalnește maine, 21 noiembrie, Elveția, pe teren propriu, in ultimul…

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat delegația Romaniei la antrenamentul premergator meciului cu Elveția, ultimul din preliminariile EURO 2024. Romania - Elveția are loc marți, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 „Tricolorii” s-au calificat deja…

- Selecționerul Edward Iordanescu (45 de ani) a marturisit ca atunci cand i-a vazut pe jucatorii Romaniei extrem de afectați de remiza cu Belarus, scor 0-0, a cedat și a parasit vestiarul. Romania a invins Israel, scor 2-1, și s-a calificat la Euro 2024„Tricolorii” se vor lupta cu Elveția pentru primul…