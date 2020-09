Ciolacu: Copiii vor să facă şcoală, copiii nu au culoare politică Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul ca nu a pregatit in mod corespunzator inceperea anului scolar si a asigurat finantare doar pentru localitatile conduse de primari liberali. "Ati taiat cu nesimtire 6 luni frunza la caini, si ati scos-o in seara asta pe incapabila aceea de la Educatie sa arunce toata vina pe autoritatile locale! Nu ati dat tablete! Nu ati dat masti! Nu ati asigurat nici macar manuale! V-ati spalat rusinos pe maini! Ati pasat responsabilitatea, dar banii i-ati dat doar primariilor peneliste! Insa copiii vor sa faca scoala! Copiii nu au culoare politica! Si nu trebuie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

