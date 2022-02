Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a comentat asupra solutiilor pentru reducerea inflatiei pe care liderul PNL, Florin Citu, le-a prezentat pe Instagram. Presedintele PSD a punctat faptul ca Florin Citu a fost ministru al Finantelor si stie cel mai bine ca nu o simpla masura va duce la scaderea inflatiei.

- „Intotdeauna inflatia influenteaza puterea de cumparare si nivelul de trai. (...) Cauza inflatiei, mai mult decat evident, sunt aceste scumpiri in energie, atat la energia electrica, cat si la gaze, care au avut mai multe efecte. Unul dintre ele sunt scumpirile evidente si inflatia. Avem, in acest moment,…

- Ministrul Familiei a afirmat ca partidele au o responsabilitate pentru performantele sau lipsa de performanta a unor ministri, chiar daca premierul este cel care decide o eventuala schimbare din functie a unui membru al Cabinetului. ”Eu, personal mi-as fi dorit o mai buna comunicare intre noi si acceptarea…

- ”Cand vorbim de plafonare, automat inseamna ca exista si o compensare. De aceea, cand am vorbit de o plafonare a pretului la alimente, asta nu inseamna ca obligam producatorii sa vanda la un anumit pret sau sub pretul de productie. Asta inseamna ca statul roman, asa cum in acest dooua luni am facut…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, considera ca soluția propusa de Marcel Ciolacu pentru scaderea facturilor la energie electrica prin reducerea taxelor din preț este „masura corecta”. Liderul PNL Florin Cițu insa se opune. Liderul USR precizeaza ca partidul sau a susținut o propunere asemanatoare.

- „Este o marja foarte mica. Am avut si eu aceasta discutie cu domnul Florin Citu. Cred ca cel mai important, atat pentru mine, cat si pentru domnul Florin Citu, cat si pentru Romania este sa depasim acest 7%. Cred ca conteaza mai putin ce prevedem, oricum e foarte ambitios in comparatie cu cel de anul…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu a declarat joi seara, la finalul negocierilor cu PNL, ca s-a ajuns la un acord ca joi sa existe un guvern investit, dar nu s-a stabilit înca care partid va da primul premierul și cine va prelua ministerul Finanțelor.”Am convenit împreuna ca pâna…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca formatiunea pe care o conduce ar trebui sa dea primul nume pentru sefia Guvernului, facand apel la „vointa romanilor”, adica la faptul ca PSD a avut cel mai mare numar de alesi trimisi in Parlament. Liderul PSD a precizat ca Florin Citu „nu poate sa vina…