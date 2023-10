Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a declarat, cu ocazia Bucharest Security Conference, toata comunitatea internationala este ingrijorata privind deteriorarea situatiei de securitate din Marea Neagra, regiune vazuta de NATO ca fiind de importanta strategica. „In ultimele patru luni, am…

- “Atacurile ruse din proximitatea teritoriului nostru cresc in mod alarmant riscurile de incidente si de agravare. Este clar ca Rusia va continua sa preseze navele comerciale si va impune zone in care nu se circula in Marea Neagra. Atacurile de la granita dunareana nu sunt accidentale, deoarece Rusia…

- Marcel Ciolacu a acordat un interviu publicației britanice Financial Times. In primul interviu acordat presei internaționale de la preluarea funcției de prim-ministru, Ciolacu a vorbit despre eforturile Romaniei de a ajuta Ucraina, dar și despre impactul pe care razboiul il are asupra bugetului de stat.Romania…

- "Buna ziua tuturor si La multi ani!Imi face o deseobita placere sa fim impreuna in aceasta zi de sarbatoare dedicata marinarilor militari si civili. E emotionata prezenta a artat de multor oameni. 15 august a devenit un prilej de a ne aminti de simbolurile natiunii noastre care ne fac sa intelegem cat…

- Președintele Romaniei a transmis un mesaj pe Twitter, dupa atacurile rusești care au avut loc in aceasta dimineața in apropierea graniței Romaniei. “Condamn in mod ferm recentele atacuri ale Rusiei impotriva infrastructurii civile a Ucrainei pe Dunare, foarte aproape de Romania. Aceasta escaladare recenta…

- Recentele atacuri rusește asupra Ucrainei, foarte aproape de Romania, sunt condamnate cu fermitate de președintele Klaus Iohannis. Intr-o postare facuta pe Twitter, oficialul roman scrie: (VIDEO) Nave romanesti in zona atacata de rusi „Condamn cu fermitate recentele atacuri rusești impotriva Ucrainei…

