- Șeful social-democraților a aratat privind lipsa informațiilor asupra costului inchirierii avionului cu care președintele Klaus Iohannis s-a deplasat in Japonia, ca este normal sa fie publice cheltuielile.

- Presedintele USR, Catalin Drula, a calificat, luni, drept ”inflationiste” politicile actualului Guvern, sustinand ca acestuia ii convin scumpirile pentru ca ridica incasarile la buget. In opinia sa, liderii PSD si PNL nu doresc sa aplice solutiile corecte. „Criza scumpirilor continua. INS comunica astazi…

- Șeful formațiunii social-democrate reacționeaza la informațiile facute publice marți de Institutul Național de Statistica (INS) cu privire la inflație. Marcel Ciolacu susține, intr-un mesaj postat pe Facebook, faptul ca „plafonarea prețurilor la energie și gaze impusa de PSD cu mari eforturi in Coaliție…

- Conturile bancare vor fi automat convertite din leva in euro in ziua introducerii monedei unice europene, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei (BNB), Dimitar Radev, intr-un document publicat in Buletinul Asociatiei Bancilor Comerciale, transmite Novinite. Toate fondurile in leva din…

- Schimbarea majora survenita la Pilonul II consta in faptul ca moștenitorii pot incasa banii cumulați dupa decesul celui care cotizeaza. Incepand din acest an, moștenitorii pot opta daca primesc direct banii sau li se vireaza in contul lor din Pilonul II. Modificarea se regasește in OUG 174/2022.Pana…

- Șeful PSD a subliniat ca rotatia premierilor va avea loc conform acordului politic semnat si asumat de catre coalitie si a adaugat ca si-ar dori sa nu mai existe o intoxicare a romanilor cu stiri false.

- Liderul Partidului Social Democrat afirma ca PNL-ul ar trebui sa-și asume „dezastrul” din București. Și arata cu degetul in direcția actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, care a candidat la precedentele alegeri locale cu susținerea PNL-ului. Marcel Ciolacu a adus in discuție și numele…