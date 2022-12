Ciolacu: Ar fi o greşeală dacă am intra în alegeri anticipate Președintele PSD, Marcel Ciolacu susține ca Romania are nevoie de stabilitate, iar din acest motiv crede ca ar fi o greșeala sa intram in alegeri anticipate. „Avem o coalitie politica intr-un moment dificil. Romania avea nevoie de stabilitate. Alta solutie nu aveam. Dupa un an, sper sa trecem de perioada de pompier de serviciu. Stiti ca am intrat in aceasta coalitie inainte de a incepe razboiul din Ucraina. Am fi intrat cu alegeri anticipate in perioada cand era razboiul din Ucraina. Nu se stia. Existau anumite semne politice, dar intrasem deja intr-o criza energetica.”, a declarat Marcel Ciolacu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Marcel Ciolacu a spus ca aceasta coaliție cu PNL și UDMR trebuie sa continue „pana in 2024”, ea fiind formata pentru ca „Romania avea nevoie de stabilitate”. „Ar fi o greseala daca am intra intr-o zona de alegeri anticipate”, subliniaza liderul social-democrat.

- Marcel Ciolacu considera ca ar trebui sa sa tina cont de protocolul coalitiei, altfel vom avea alegeri anticipate. Presedintele PSD a declarat ca nu va refuza functia de prim-ministru atunci cand trebuie sa o preia, potrivit protocolului incheiat intre partidele din coalitia de guvernare. Daca presedintele…

- ”Eu imi doresc in aceasta perioada, ne dorim cu totii o stabilitate politica. Nu poti sa construiesti nimic daca nu ai o stabilitate politica, mai ales intr-o perioada atat de complicata prin care nu trece numai Romania, ci intreaga Europa, in primul rand. Cred ca mai rau, economic, in acest moment,…

