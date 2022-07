Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța schimbari importante in modul in care PSD iși va desemna candidatul la alegerile prezidențiale. Ciolacu spune ca social - democrații trebuie sa mearga mai departe de vechea regula in care candidatul automat președintele partidului. Fii la curent cu cele mai…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat, miercuri, informația potrivit careia actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoana, ar intenționa sa candideze la alegerile prezidențiale. Intrebat daca ar putea fi candidatul PSD, Ciolacu a evitat sa dea un raspuns, spunand ca in partid „trebuie…

- ”Am venit cu acesti 5 lei la 10 litri, este o masura discutata, am avut fiecare opinii, am zis sa vedem cum functioneaza si apoi ne intalnim, cred ca miercuri din nou in coalitie si vom discuta asupra efectelor”, a spus Ciolacu. El a precizat ca avem al doilea cel mai mic pret din Europa la carburanti,…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, anunta ca va incepe „o perioada de reconstructie” a organizatiilor care nu au obtinut la alegerile locale functiile de primari ai municipiilor resedinta de judet sau consiliile judetene, potrivit Agerpres. El a mentionat, in cadrul unei declaratii…

- Liderul consilierilor locali ai USR, Razvan Timofciuc, anunta, intr-un mesaj pe grupuri ale partidului, ca se inscrie in cursa interna pentru desemnarea candidatului USR la Primaria Iasi in anul 2024. Timofciuc si-a lansat si o platforma online in care vorbeste despre trecutul sau politic si experienta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca anul acesta nu mai crește nici o taxa, dar vorbește despre modificari fiscale de la 1 iulie. „Cred ca vor fi anumite modificari fiscale pana la 1 iulie, de exemplu impozitarea proprietatilor in functie de valoare. Nu cunosc valoarea, eu nu sunt…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța o „redimensionare si o reasezare” a impozitelor, „dar asta nu inseamna ca marim taxele”. El pledeaza in continuare pentru introducerea impozitului progresiv: „Ne mințim in continuare cu aceasta cota unica, care nu mai este unica”. „Sunt mai multe masuri fiscale…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca populatia vulnerabila va primi voucherele de 50 de euro incepand cu 1 iunie, asa cum este prevazut in ordonanta Guvernului. „Voucherele sunt in vigoare, este o ordonanta data. Categoric se vor primi aceste vouchere de la 1 iunie”, a spus Ciolacu la…