Ciolacu anunță prăpădul! Se anunță un DEZASTRU LA guvernare Social-democrații au trecut in dispozitiv de razboi total cu actuala putere PNL- USR/PLUS-UDMR-Minoritați. In cadrul unui discurs in fața noilor parlamentari ai partidului, președintele PSD Marcel Ciolacu le-a transmis acestora ca ”guvernul pierzatorilor” va dura puțin și ca potrivit analizelor ”se anunța un dezastru la fel ca in perioada 96-2000”. Noilor parlamentari li s-a transmis ca nu vor avea o viața ușoara in aceasta legislatura și ca incepand de la audierile celor propuși pentru posturile ministeriale in comisiile parlamentare opoziția va fi totala: ”Sunt convins ca acest guvern al pierzatorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu susține ca PSD a caștigat alegerile și ar trebui ca ei sa formeze viitorul guvern.„PSD nu voteaza niciun Guvern și nu negociaza funcția de prim-ministru. Cand va fi desemnat domnul Rafila, atunci vom vota un Guvern. Noi deocamdata nu ne-am decis ce strategie vom urma: fie vom vota impotriva,…

- Marcel Ciolacu susține ca PSD a caștigat alegerile și ar trebui ca ei sa formeze viitorul guvern.„PSD nu voteaza niciun Guvern și nu negociaza funcția de prim-ministru. Cand va fi desemnat domnul Rafila, atunci vom vota un Guvern. Noi deocamdata nu ne-am decis ce strategie vom urma: fie vom vota impotriva,…

- Marcel Ciolacu susține ca PSD a caștigat alegerile și ar trebui ca ei sa formeze viitorul guvern.„PSD nu voteaza niciun Guvern și nu negociaza funcția de prim-ministru. Cand va fi desemnat domnul Rafila, atunci vom vota un Guvern. Noi deocamdata nu ne-am decis ce strategie vom urma: fie vom vota impotriva,…

- Social-democrații au trecut in dispozitiv de razboi total cu actuala putere PNL-USR/PLUS-UDMR-Minoritați. In cadrul unui discurs in fața noilor parlamentari ai partidului, președintele PSD Marcel Ciolacu le-a transmis acestora ca ”guvernul pierzatorilor” va dura puțin și ca potrivit analizelor ”se…

- Companiile ofera prime substanțiale angajaților la final de an, chiar si in pandemie La final de an, numeroși angajați se gandesc la prima de Craciun, pe care o așteapta dupa un an intreg de munca. Unii au incasat deja un bonus de final de an, chiar daca afacerile nu au mers grozav in pandemie. Indiferent…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile lui Ludovic Orban in care a anunțat variantele cu care PNL va merge la negocieri. Social-democratul spune ca „circul pierzatorilor nu mai pleaca din oraș”. „Mai nou, ”subsemnatul Orban” se autopropune iarași premier, o funcție din care a plecat…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pericolul de infectare cu noul coronavirus nu este in ziua votului, ci in timpul campaniei electorale. Ciolacu spune ca in prezent, lucrurile sunt „scapate de sub control” in privința infectarilor noi zilnice.Ciolacu atrage atenția ca prioritatea…

- Milioane de britanici trebuie sa respecte incepand de vineri restrictii locale inasprite pentru combaterea noului val al epidemiei de COVID-19, Tara Galilor intrand chiar intr-un nou lockdown, transmite AFP.Regatul Unit, una dintre tarile cele mai indoliate de pandemie, cu peste 44.000 de…