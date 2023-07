Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat duminica masurile care vor fi luate in cazul azilelor din Romania. Toate instituțiile vor fi verificate, iar cei vinovați vor plati, a anunțat Ciolacu. „Nu am nicio mila pentru ticaloșii care au creat aceste azile ale groazei”, a spus premierul. Marcel Ciolacu a organizat…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat, referitor la ceea ce s-a intamplat in centrele pentru ingrijire in care batrani erau torturati, ca nu are nicio mila pentru „tacalosii” care au facut astfel de lucruri. „Ne arata ca avem de-a face cu o problema de fond, un sistem corupt si inert”. „Nu am nicio mila…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat astazi masurile care vor fi luate in cazul azilelor din Romania. Toate instituțiile vor fi verificate, iar cei vinovați vor plati, a anunțat Ciolacu. "Nu am nicio mila pentru ticaloșii care au creat aceste azile ale groa

- Premierul Marcel Ciolacu a avut duminica, 9 iulie, o intalnire de aproape o ora cu mai multi ministri si sefi de institutii, in urma cazului batranilor torturati in azilele din Voluntari și a precizat ca saptamana viitoare varstnicii vor fi mutați in centre de specialitate pentru a beneficia de ingrijirile…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut un discurs extrem de dur in cazul ”azilelor groazei” și a spus ca toți cei implicați vor plati extrem de rapid. Ciolacu i-a numit ”ticaloși dezumanizați” și a spus ca nu și-a putut imagina vreodata ca așa ceva este posibil in Romania. „Nu am nicio mila pentru ticalosii…

- Marcel Ciolacu a anunțat, duminica, controale in toate centrele sociale, dupa ședința cu miniștrii pe tema „azilelor groazei”. „Sistemul trebuie schimbat. E inacceptabil sa avem persoane care isi paseaza vina una alteia”, a transmis premierul. „Nu am nicio mila pentru ticalosii care au creat aceste…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminica, dupa o intalnire la guvern cu mai mulți miniștri pe tema azilelor groazei, in care batrani și persoane cu dizabilitați erau torturate, ca saptamana viitoare aceste persoane vor fi transferate in centre de specialitate pentru primi ingijirile de care au…

- Premierul Marcel Ciolacu a solicitat sa fie destituite conducerile mai multor instituții dupa ce autoritațile au reținut 24 de suspecți in ancheta caminelor din Voluntari, unde zeci de batrani erau ținuți flamanzi, fara medicamente și supuși la munca forțata.Principalele declarații: CITESTE SI…