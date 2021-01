Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat intentioneaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, odata cu reluarea activitatii parlamentare si sa ii cheme la audieri pe responsabilii campaniei de vaccinare anti-COVID, a anuntat marti seara liderul acestei formatiuni, Marcel Ciolacu. "Oamenii politici,…

- Marcel Ciolacu i-a pus gand rau lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, pe care il ia la ținta cu o prima moțiune simpla ce urmeaza a fi introdusa in Parlament la inceperea activitații parlamentare, pe 1 februarie. Ciolacu a precizat, marți seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat joi Guvernul, la Antena 3, ca din cauza modului in care gestioneaza campania de vaccinare, bolnavii cronici sunt nevoiti sa faca „turism de vaccinare” pentru ca nu se pot imuniza in localitatea lor: „Vaccinul nu are efect imediat, dupa 12 zile incepe sa aiba…

- Partidul Social Democrat solicita partidelor din coalitia de guvernare sa isi asume politic obiectivul enuntat de premierul Florin Citu privind imunizarea a 10,4 milioane de persoane pana cel tarziu la finalul lunii septembrie.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu vrea sa vanda “pe nimic” cele mai puternice si mai rentabile companii de stat, astfel ca social-democratii se vor opune acestei incercari “cu toate fortele”. “Nu le-a ajuns cat au furat in pandemie! Dupa imprumuturile uriase…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a caracterizat ca fiind un „circ ridicol” votul dat in PNL pentru susținerea lui Ludovic Orban in funcția de premier dupa ce acesta a demisionat recent din funcție. „Circul pierzatorilor nu mai pleaca din oraș! Mai nou, ”subsemnatul Orban” se autopropune iarași premier, o…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Antena 3, ca deși a decis ca formațiunea sa nu mai faca sondaje de opinie o perioada, social-democrații pot obține cele mai multe mandate la alegerile parlamentare, iar in ceea ce-i privește pe liberali, indicatorul scaderii lor in sondaje il reprezinta…

- ”Asa vrea Ciolacu sa conduca Romania! Imi este foarte greu sa scriu ce simt in aceste momente. Au trecut deja multe ore bune de cand al treilea om in stat a indemnat populatia sa ma linseze public, ca pe Ceausescu. Sunt socat si nu pot sa comentez gravitatea acestor declaratii”, a scris, marti, pe…