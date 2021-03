Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura in actuala sesiune parlamentara si a apreciat ca, in acest moment, Legislativul "nu mai reprezinta vointa poporului".



"Vom incerca sa strangem cat mai multe semnaturi. Ar fi o premiera in politica romaneasca, dupa sase luni de la alegeri, sa pice un guvern. De obicei pica la sfarsitul mandatului, dar incepe sa se creeze o masa critica. De la fiecare motiune simpla depusa pe fiecare ministru, se strang mai multe voturi, cand vine votul final", a afirmat liderul social-democrat, la Prima…