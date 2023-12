Ciolacu: Am fost tinuti in case 60 de zile si in aceasta perioada s-au intamplat cele mai mari grozavii din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca in perioada in care romanii au stat inchisi in case, in perioada pandemiei de Covid, in Romania s-au intampat ”cele mai mari grozavii” si ca in tot acest timp s-a furat. Ciolacu a afirmat ca cei de la DNA i-au atras atentia ca pune presiune, cand a solicitat adevarul…

- 1.411 noi cazuri de Covid și 23 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultima saptamana, a anunțat marți Ministerul Sanatații.In perioada 20 - 27 noiembrie 2023 au fost inregistrate 1.411 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. 403 dintre…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marti, ca Romania are un grad de absorbtie a fondurilor europene de 90% pentru exercitiul financiar 2014-2020, aflandu-se pe locul 4 in UE, o premiera istorica salutata astazi, la Bucuresti, de Comisarul european pentru coeziune si reforme, Elisa Ferreira.

- Procurorii DNA au cerut ridicarea imunitații parlamentare pentru fostul premier Florin Cițu, dar și pentru foștii miniștri ai Sanatații, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila. Cei trei sunt acuzați ca au dat un tun de miliard de euro in timpul pandemiei prin achiziția de vaccin anti-Covid mult peste nevoile…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Romania s-a angajat prin PNRR sa faca o reforma fiscala. El propune fie menținerea unei cote unice de 16% fara excepții sau trecerea la impozitare progresiva. Trecerea la o cota unica de 16% pentru toate impozitele ar insemna de facto o creștere majora a…

- Peste 9.700 de noi infectari s-au inregistrat in Romania in urma cu doua saptamani, potrivit ultimului bilanț oficial, comunicat de Ministerul Sanatații pe 10 octombrie, adica cu aproape 3.500 de infectari mai puține decat la precedenta raportare.La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul…