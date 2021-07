Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, are COVID-19, deși e vaccinat, a anunțat, miercuri seara, președintele PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a spus ca atat deputatul, cat și soția sa...

- Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, este infectat cu SARS-COV-2, deși s-a vaccinat! Marcel Ciolacu a spus ca Simonis a contractat o alta tulpina a virusului, fara a spune despre care este vorba, alaturi de soția sa, insarcinata, și alți membri ai familiei. ”Este vaccinat, are COVID. El…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele PSD, critica politica economica a Guvernului Cițu și spune ca datoria externa a Romaniei va crește foarte mult prin accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).„Este vorba despre ce facem cu imprumuturile. Pana in acest moment…

- 130 de state, inclusiv Romania, au ajuns joi la un acord asupra unei reforme a impozitarii companiilor multinationale, ce prevede in special instituirea unui impozit minim pe profit, ”de cel putin 15%”, a anuntat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Președintele PSD Marcel…

- Chairman of the opposition Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu declared on Friday in Timisoara that PSD will never support a Liberal minority government and that there would be "no catastrophe" if early elections were organized in Romania after 30 years. The Social Democrat leader…

- Liderul social-democratilor a reiterat faptul ca PSD este cel mai mare partid din Romania, care, mai mult, a si castigat alegerile parlamentare din 2020, dar le-a fost luat dreptul de a desemna premierul."Ma vedeti, cumva, pe mine, pe Paul Stanescu, Alfred Simonis, Sorin Grindeanu ca vom sustine vreodata…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este exclus ca social-democratii sa guverneze alaturi de PNL, in cazul in care se rupe actuala coalitie, potrivit Agerpres. Reactia acestuia vine in contextul unei declaratii a lui Vasile Dincu, presedintele CN al PSD, care a afirmat ca nu exclude o guvernare…

- PSD spune ca „este regretabil ca lupta politica interna din PNL pune in pericol realizarea Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei”.PSD a anunțat, de asemenea ca „a reinnoit oferta de a pune la dispoziție toți specialiștii și experții partidului, care sa se implice pentru ca Romania…