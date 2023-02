Președintele PSD Marcel Ciolacu il lauda pe premierul PNL Nicolae Ciuca, subliniind ca are frecvent intalniri cu acesta. „Ne consultam permanent, ne intalnim și vorbim des la telefon. Poate de aici anumiți colegi suspecteaza ca luam decizii in afara partidului”, a spus Ciolacu in emisiunea „La final”, de la Prima News. Liderul social-democrat merge mai departe, lasand sa se ințeleaga ca in prezent in PNL au loc dispute acerbe, dar ca iși dorește ca Nicole Ciuca sa ramana la carma formațiunii de dreapta. „Eu sper ca perioada neagra din PNL se incheie – așa cum de altfel s-a intamplat și la noi…